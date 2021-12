Andreazzoli da brividi | “Vedere il Napoli è una goduria | Spalletti mi ha lasciato un ricordo indelebile”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 11 dicembre 2021) Aurelio, allenatore dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il. Di seguito quanto evidenziato: L’Empoli ha un’impronta offensiva: anche domani contro illa miglior difesa sarà l’attacco?“Se fosse così semplice potremmo stare tranquilli e imporre il nostro gioco senza problemi, ma non è così facile creare difficoltà a una squadra come il. Vederli giocare è una, ma siamo al mondo anche noi e dovremo cercare di fare la nostra parte. Quando trovi squadre come questa non puoi esimerti dall’esprimere il massimo che puoi dare”. Come sarà incontrare, di cui è stato collaboratore?“Io pensavo di giocare contro Domenichini, visto cheè stato squalificato per due ...