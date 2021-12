Andrea Bocelli e Matteo Bocelli si esibiranno alla Casa Bianca (Di sabato 11 dicembre 2021) Andrea Bocelli, Matteo Bocelli e Virginia Bocelli saranno tra le star che si esibiranno alla Casa Bianca il prossimo 21 dicembre nello storico speciale natalizio che ogni anno organizza la PBS, "In performance at the White Christmas: Spirit of the season". L'evento vedrà la partecipazione del presidente Biden e della First Lady Jill Biden, mentre la conduzione sarà affidata all'attrice Jennifer Garner, vincitrice del Golden Globe.Lo speciale, registrato dall'11 al 14 dicembre nelle diverse stanze addobbate della Casa Bianca, verrà presentato in anteprima martedì 21 dicembre alle 20:00 ET sulle stazioni PBS e trasmesso in un secondo momento tramite ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 11 dicembre 2021)e Virginiasaranno tra le star che siil prossimo 21 dicembre nello storico speciale natalizio che ogni anno organizza la PBS, "In performance at the White Christmas: Spirit of the season". L'evento vedrà la partecipazione del presidente Biden e della First Lady Jill Biden, mentre la conduzione sarà affidata all'attrice Jennifer Garner, vincitrice del Golden Globe.Lo speciale, registrato dall'11 al 14 dicembre nelle diverse stanze addobbate della, verrà presentato in anteprima martedì 21 dicembre alle 20:00 ET sulle stazioni PBS e trasmesso in un secondo momento tramite ...

Advertising

w_m3d : Ty 4 enlightening our beautiful path 2 this moment Quando sei con me Io m'illumino Non lo so perché Però sento gi… - Piergiulio58 : Andrea e Matteo Bocelli si esibiranno alla Casa Bianca - Ultima Ora - fainformazione : Andrea Bocelli e i figli Matteo e Virginia saranno tra le star che si esibiranno alla Casa Bianca il 21 dicembre.… - fainfocultura : Andrea Bocelli e i figli Matteo e Virginia saranno tra le star che si esibiranno alla Casa Bianca il 21 dicembre.… - sinemto : ?? Andrea Bocelli & Hauser - Melodramma -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Bocelli Massimo Ranieri in lutto, addio allo storico pianista Flavio Mazzocchi La scomparsa a 53 anni di Flavio Mazzocchi, straordinario pianista, talmente talentuoso da vantare collaborazioni con artisti del livello di Pino Daniele, Amedeo Minghi, Andrea Bocelli e , ha ...

Andrea e Matteo Bocelli si esibiranno alla Casa Bianca ROMA, 11 DIC Andrea Bocelli e i figli Matteo e Virginia saranno tra le star che si esibiranno alla Casa Bianca il 21 dicembre nello storico speciale natalizio che ogni anno organizza la Pbs, "In performance at the ...

Andrea Bocelli e figli, canteranno alla Casa Bianca per Natale La Repubblica Massimo Ranieri in lutto, addio allo storico pianista Flavio Mazzocchi Un addio che lascia un vuoto incolmabile nell’olimpo degli artisti di successo che hanno illuminato il nome di Civitavecchia in giro per l’Italia. La scomparsa a 53 anni di ...

La semplicità del cuore. Aspettando il Natale 2021, tra presepe e speranze Un Natale ancora diverso, quest’anno. Vaccino, misure di contenimento e super green pass arginano ma non fermano il virus, nella “quarta ondata” della pandemia. Prosegue, dunque, l’itinerario di un vi ...

La scomparsa a 53 anni di Flavio Mazzocchi, straordinario pianista, talmente talentuoso da vantare collaborazioni con artisti del livello di Pino Daniele, Amedeo Minghi,e , ha ...ROMA, 11 DICe i figli Matteo e Virginia saranno tra le star che si esibiranno alla Casa Bianca il 21 dicembre nello storico speciale natalizio che ogni anno organizza la Pbs, "In performance at the ...Un addio che lascia un vuoto incolmabile nell’olimpo degli artisti di successo che hanno illuminato il nome di Civitavecchia in giro per l’Italia. La scomparsa a 53 anni di ...Un Natale ancora diverso, quest’anno. Vaccino, misure di contenimento e super green pass arginano ma non fermano il virus, nella “quarta ondata” della pandemia. Prosegue, dunque, l’itinerario di un vi ...