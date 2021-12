Andrea Bocelli e Matteo Bocelli alla Casa Bianca cantano per Biden (Di sabato 11 dicembre 2021) Andrea Bocelli e Matteo Bocelli alla Casa Bianca cantano per il Presidente Biden e la First Lady Jill Biden. Sono tra gli ospiti dello storico speciale di Natale della PBS Spirit of the Season con la condizione di Jennifer Garner. Con Andrea Bocelli e Matteo Bocelli ci sarà anche Virginia Bocelli: i tre sono attesi tra gli ospiti dell’evento che si terrà il prossimo 21 dicembre dal titolo In performance at the White Christmas: Spirit of the season, tradizionale appuntamento che prevede la partecipazione del Presidente Biden e della ... Leggi su optimagazine (Di sabato 11 dicembre 2021)per il Presidentee la First Lady Jill. Sono tra gli ospiti dello storico speciale di Natale della PBS Spirit of the Season con la condizione di Jennifer Garner. Conci sarà anche Virginia: i tre sono attesi tra gli ospiti dell’evento che si terrà il prossimo 21 dicembre dal titolo In performance at the White Christmas: Spirit of the season, tradizionale appuntamento che prevede la partecipazione del Presidentee della ...

