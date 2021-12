Anche Olympiacos e Glasgow tra le possibili sfidanti dell’Atalanta in Europa League (Di sabato 11 dicembre 2021) Glasgow Rangers, Real Sociedad, Betis Siviglia, Dinamo Zagabria, Olympiacos Piraeus o Sporting Braga. Sarà una di queste sei la prossima avversaria dell’Atalanta in Europa League. Dopo la sconfitta per 3-2 in casa contro il Villarreal, la squadra di Gasperini ha dovuto salutare la Champions League. Come terza classificata nel gruppo F è però approdata ai playoff per continuare nella seconda competizione europea, in programma il 17 e il 24 febbraio. I nerazzurri si troveranno di fronte una delle seconde classificate nei gironi dell’ex Coppa Uefa, con queste ultime che saranno teste di serie e quindi giocheranno la prima sfida fuori casa e il ritorno con il pubblico amico. Il sorteggio è in programma lunedì a Nyon. Le possibili avversarie dei bergamaschi saranno ... Leggi su bergamonews (Di sabato 11 dicembre 2021)Rangers, Real Sociedad, Betis Siviglia, Dinamo Zagabria,Piraeus o Sporting Braga. Sarà una di queste sei la prossima avversariain. Dopo la sconfitta per 3-2 in casa contro il Villarreal, la squadra di Gasperini ha dovuto salutare la Champions. Come terza classificata nel gruppo F è però approdata ai playoff per continuare nella seconda competizione europea, in programma il 17 e il 24 febbraio. I nerazzurri si troveranno di fronte una delle seconde classificate nei gironi dell’ex Coppa Uefa, con queste ultime che saranno teste di serie e quindi giocheranno la prima sfida fuori casa e il ritorno con il pubblico amico. Il sorteggio è in programma lunedì a Nyon. Leavversarie dei bergamaschi saranno ...

