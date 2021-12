Amici 21 anticipazioni classifica Sabrina Ferilli: i voti (Di sabato 11 dicembre 2021) Nella puntata di Amici 21 che andrà in onda domani, vedremo nello studio del programma di Maria De Filippi una sua grande amica. Parliamo di Sabrina Ferilli che anche quest’anno è stata assoluta protagonista di Tu si que vales e che nella vita “vera” è una delle più grandi amiche della conduttrice. Torna quindi ad Amici nel ruolo di giudice e questa volta a lei spetterà dare i voti ai cantanti e alle cantanti del talent che si esibiranno nella puntata di domenica, 12 dicembre 2021. Puntata che come ovviamente saprete, è stata già registrata e per questo possiamo dirvi come è finita la sfida tra tutti gli allievi che si sono esibiti davanti a Sabrina Ferilli. Curiosi di sapere chi si è piazzato al primo posto e chi invece se la dovrà vedere con una nuova sfida? News, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 11 dicembre 2021) Nella puntata di21 che andrà in onda domani, vedremo nello studio del programma di Maria De Filippi una sua grande amica. Parliamo diche anche quest’anno è stata assoluta protagonista di Tu si que vales e che nella vita “vera” è una delle più grandi amiche della conduttrice. Torna quindi adnel ruolo di giudice e questa volta a lei spetterà dare iai cantanti e alle cantanti del talent che si esibiranno nella puntata di domenica, 12 dicembre 2021. Puntata che come ovviamente saprete, è stata già registrata e per questo possiamo dirvi come è finita la sfida tra tutti gli allievi che si sono esibiti davanti a. Curiosi di sapere chi si è piazzato al primo posto e chi invece se la dovrà vedere con una nuova sfida? News, ...

