Ambra Angiolini all’Isola dei Famosi? Il possibile ruolo e il sogno di Ilary Blasi (Di sabato 11 dicembre 2021) L’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi condotta ancora una volta da Ilary Blasi prende sempre più forma e tra i tanti nomi che circolano in questi giorni Gabriele Parpiglia ne ha fatto uno a di poco straordinario: stiamo parlando dell’attrice Ambra Angiolini, che a detta del giornalista sarebbe il sogno proibito di Ilary Blasi, cha avrebbe chiesto alla Endemol di contattarla per concordare un eventuale cachet da urlo. Ambra probabilmente sarebbe un’opinionista e non una naufraga, ma per adesso resta solo un sogno… diventerà realtà? Lo sapremo a breve! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Soleil Sorge opinionista dell’Isola dei Famosi dopo il Grande Fratello Vip? L’indiscrezione bomba L’ ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 11 dicembre 2021) L’edizione 2022 dell’Isola deicondotta ancora una volta daprende sempre più forma e tra i tanti nomi che circolano in questi giorni Gabriele Parpiglia ne ha fatto uno a di poco straordinario: stiamo parlando dell’attrice, che a detta del giornalista sarebbe ilproibito di, cha avrebbe chiesto alla Endemol di contattarla per concordare un eventuale cachet da urlo.probabilmente sarebbe un’opinionista e non una naufraga, ma per adesso resta solo un… diventerà realtà? Lo sapremo a breve! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Soleil Sorge opinionista dell’Isola deidopo il Grande Fratello Vip? L’indiscrezione bomba L’ ...

