Amazon compra Dazn? Il dossier tenta Bezos | l’ipotesi sull’affare nello streaming sportivo

(Di sabato 11 dicembre 2021) Gli interessi disullo sport inpotrebbero portare il colosso di Jeffall’acquisizione di. Secondo quanto riporta Milanofinanza, ilè arrivato sul tavolo dei managerstarerebbero ragionando sull’opportunità di avanzare un’offerta per la piattaforma del magnate Pen Blavatnik, soprattutto dopo l’apertura dello scorso aprile del co-Ceo diJames Rushton su possibili novità nell’asset della società: «Alle giuste condizioni – aveva detto – nei prossimi anni potremmo guardare al mercato dei capitali pubblici o privati». Un segnale che sarebbe stato accolto con particolare curiosità dalle banche londinesi, che non escludono la possibilità chepossa decidere di quotarsi a Wall Street o aprire a un ...

PaiEstimator : RT @PaiEstimator: @iINSIDER_ Se jeff bezos compra il Napoli dipingiamo il Vesuvio con il logo di amazon - franonesiste : RT @PaiEstimator: @iINSIDER_ Se jeff bezos compra il Napoli dipingiamo il Vesuvio con il logo di amazon - PaiEstimator : @iINSIDER_ Se jeff bezos compra il Napoli dipingiamo il Vesuvio con il logo di amazon - impieri_filippo : RT @marcovarini: @CalcioFinanza Mi spezzano i commenti. Se Amazon compra #Dazn, la rete rimane quella Dazn, che comunque da me si vede mill… - news24_inter : Amazon potrebbe acquistare Dazn, Jeff Bezos fiuta l’affare -

Come scrive il quotidiano economico, Amazon non avrebbe certo problemi di liquidità per procedere all'acquisto. E in più darebbe un'ulteriore spinta al già vivo interesse per lo streaming sportivo.