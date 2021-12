Alta Corte britannica: Assange potrà essere estradato negli Usa (Di sabato 11 dicembre 2021) L’Alta Corte britannica ha ribAltato la precedente sentenza della giudice distrettuale Vanessa Baraitser. Julian Assange potrà quindi essere estradato negli Stati Uniti. (Photo by Chris J Ratcliffe/Getty Images)Per L’Alta Corte britannica il fondatore di Wikileaks potrà essere estradato negli Stati Uniti, proprio dove pende su di lui un’accusa di spionaggio legate alla pubblicazioni di alcuni documenti su Wikileaks. Una decisione che sicuramente farà discutere. Lo scorso gennaio la giudice distrettuale aveva negato la possibilità di estradizione di Assange con motivazioni legate alla ... Leggi su ck12 (Di sabato 11 dicembre 2021) L’ha ribto la precedente sentenza della giudice distrettuale Vanessa Baraitser. JulianquindiStati Uniti. (Photo by Chris J Ratcliffe/Getty Images)Per L’il fondatore di WikileaksStati Uniti, proprio dove pende su di lui un’accusa di spionaggio legate alla pubblicazioni di alcuni documenti su Wikileaks. Una decisione che sicuramente farà discutere. Lo scorso gennaio la giudice distrettuale aveva negato la possibilità di estradizione dicon motivazioni legate alla ...

