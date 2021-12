Almeno 20 tornado si abbattono sugli USA, circa 50 le vittime: il raro evento sintomo della crisi climatica (Di sabato 11 dicembre 2021) Gli Stati Uniti hanno assistito a una serie di tornado che si sono abbattuti nel Midwest nella serata di venerdì, lasciando una scia di distruzione al loro passaggio. Il fenomeno, che raramente si verifica in questo periodo dell’anno, avrebbe causato decine di vittime e diversi feriti. I tornado, che sarebbero stati circa 24, sono tra gli osservati speciali tra gli scienziati per quanto riguarda lo studio della crisi climatica. Questi fenomeni meteorologici saranno sempre più frequenti e violenti, secondo i ricercatori, e colpiranno ancora più duramente zone dove si verificano normalmente come gli Stati Uniti. Serie di tornado colpisce gli USA: ci sarebbero 50 vittime Sono 5 gli Stati colpiti da circa 24 ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 11 dicembre 2021) Gli Stati Uniti hanno assistito a una serie diche si sono abbattuti nel Midwest nella serata di venerdì, lasciando una scia di distruzione al loro passaggio. Il fenomeno, che raramente si verifica in questo periodo dell’anno, avrebbe causato decine die diversi feriti. I, che sarebbero stati24, sono tra gli osservati speciali tra gli scienziati per quanto riguarda lo studio. Questi fenomeni meteorologici saranno sempre più frequenti e violenti, secondo i ricercatori, e colpiranno ancora più duramente zone dove si verificano normalmente come gli Stati Uniti. Serie dicolpisce gli USA: ci sarebbero 50Sono 5 gli Stati colpiti da24 ...

ennemme : RT @LaStampa: Negli Usa un tornado devasta il Kentucky: si temono almeno 50 morti - LaStampa : Negli Usa un tornado devasta il Kentucky: si temono almeno 50 morti - BreakingItalyNe : USA: Serie di tornado in cinque stati del Paese: Almeno 5 morti in Tennessee, Arkansas e Missouri, crolla un capann… - Ticinonline : Una potente perturbazione ha attraversato parte degli Usa nelle scorse ore dando vita ad almeno 19 tornado in cinqu… - FedericaUrzo : RT @repubblica: Venti tornado travolgono gli Stati Uniti: ''almeno 50 morti' nel Kentucky -