Allerta meteo a Roma e nel Lazio, pioggia e neve in arrivo nelle prossime ore: il bollettino della Protezione Civile (Di sabato 11 dicembre 2021) Dopo settimane all’insegna di piogge e temporali, in alcune zone del Lazio oggi tornerà il sereno. In altre nevicherà e le città si imbiancheranno in un paesaggio quasi fiabesco, da sogno. Per la giornata di oggi, sabato 11 dicembre, e per le successive 18-24 in realtà su tutto il territorio della Regione, stando al bollettino diramato dalla Protezione Civile, si prevedono ‘venti da forti a burrasca con rinforzi fino a burrasca forte, dai quadranti meridionali’ ed è Allerta gialla per vento. Ma non solo. Sull’Appennino di Rieti è Allerta per la neve. CLICCA QUI PER IL bollettino Allerta meteo a Roma e nel Lazio: pioggia e neve in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 11 dicembre 2021) Dopo settimane all’insegna di piogge e temporali, in alcune zone deloggi tornerà il sereno. In altre nevicherà e le città si imbiancheranno in un paesaggio quasi fiabesco, da sogno. Per la giornata di oggi, sabato 11 dicembre, e per le successive 18-24 in realtà su tutto il territorioRegione, stando aldiramato dalla, si prevedono ‘venti da forti a burrasca con rinforzi fino a burrasca forte, dai quadranti meridionali’ ed ègialla per vento. Ma non solo. Sull’Appennino di Rieti èper la. CLICCA QUI PER ILe nelin ...

Advertising

DPCgov : ?? Martedì #7dicembre ??? Ancora temporali in Sicilia, venti di burrasca e mareggiate anche in Puglia, Basilicata e… - quartomiglio : RT @cronacadiroma: Allerta meteo Roma, l'avvertimento della protezione civile per neve e vento #AllertameteoRoma #MeteoRoma #neveaRoma http… - CorriereCitta : Allerta meteo a Roma e nel Lazio, pioggia e neve in arrivo nelle prossime ore: il bollettino della Protezione Civile - Bebuzzzzzz : buongiorno oggi allerta meteo voglio passare tutto il giorno sul divano - ficarazzieu : Allerta meteo e possibili disagi sul fiume Eleuterio. Prestate Attenzione alla zona -