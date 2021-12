Allerta gialla prorogata fino a domani, neve a quote collinari (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Permane in Campania un rischio idraulico e idrogeologico di livello Giallo, anche se l’intensità dei temporali andrà via via riducendosi. La vigente Allerta meteo (che scadeva alle 16 di oggi pomeriggio) è stata infatti prorogata fino alle 10 di domani mattina, domenica 12 dicembre, soprattutto per il possibile innesco di frane e caduta massi anche in assenza di precipitazioni, per la saturazione dei suoli. Lo comunica la Protezione civile della Regione Campania ricordando che il codice colore non è associato alle precipitazioni, bensì al rischio che possano manifestarsi fenomeni di dissesto idrogeologico (oltre alle frane saranno ancora possibili allagamenti, esondazioni, dissesti). Si abbassano ancora le temperature e si prevedono precipitazioni nevose, soprattutto nelle ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Permane in Campania un rischio idraulico e idrogeologico di livello Giallo, anche se l’intensità dei temporali andrà via via riducendosi. La vigentemeteo (che scadeva alle 16 di oggi pomeriggio) è stata infattialle 10 dimattina, domenica 12 dicembre, soprattutto per il possibile innesco di frane e caduta massi anche in assenza di precipitazioni, per la saturazione dei suoli. Lo comunica la Protezione civile della Regione Campania ricordando che il codice colore non è associato alle precipitazioni, bensì al rischio che possano manifestarsi fenomeni di dissesto idrogeologico (oltre alle frane saranno ancora possibili allagamenti, esondazioni, dissesti). Si abbassano ancora le temperature e si prevedono precipitazioni nevose, soprattutto nelle ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Torino è imbiancata dalla neve nel giorno dell'Immacolata. I fiocchi sono caduti dall'alba #ANSA… - DPCgov : ?? Martedì #7dicembre ??? Ancora temporali in Sicilia, venti di burrasca e mareggiate anche in Puglia, Basilicata e… - ArpaPiemonte : Allerta gialla per nevicate diffuse fino a bassa quota dalla notte, in attenuazione dal pomeriggio di domani con l'… - anteprima24 : ** Allerta gialla prorogata fino a domani, #Neve a quote collinari ** - ComuneBagheria : Fiume Eleuterio: allerta di vigilanza rinforzata per possibili inondazioni. In corso un’allerta gialla per rischio… -