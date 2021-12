(Di sabato 11 dicembre 2021) 'Duebuttati contro un buon Venezia'. La sintesi di Massimilianoè quella di una Juve che per il proprio cammino esce sconfitta dal Penzo anche se nel risultato ne esce con un pari: 'Non ...

Allegri amaro: 'Due punti persi. Dybala mi preoccupa, abbiamo rischiato e...'

Sul tipo di infortunio, apparentemente nella zona del ginocchio destro anche separla di affaticamento, si attendono riscontri ulteriori. IL BLACKOUT ? 'I ragazzi hanno fatto un bel primo ...La squadra diriesce ad andare in vantaggio al 32' con Morata che devia in rete un assist ... Un risultato che lascia l'in bocca alla Juventus che con un punto raggiunge quota 28 e ora ha ...Ripresa dei campionati a squadre da dimenticare per le formazioni villadoriane. In B1 la Zerosystem, che pure era reduce da due successi consecutivi, ha incassato in casa un pesante 5-1 da Brescia con ...Il Venezia riceve domani sera alle 20.45 la Juventus di Allegri, fresca del primo posto nel suo girone di Champions League. Dopo il "boccone molto amaro" del derby perso domenica col Verona, l'allenat ...