Allegri amaro | ' Due punti buttati Dybala mi preoccupa | abbiamo rischiato e'

(Di sabato 11 dicembre 2021) 'Duecontro un buon Venezia'. La sintesi di Massimilianoè quella di una Juve che per il proprio cammino esce sconfitta dal Penzo anche se nel risultato ne esce con un pari: 'Non ...

Sul tipo di infortunio, apparentemente nella zona del ginocchio destro anche separla di affaticamento, si attendono riscontri ulteriori. IL BLACKOUT ? 'I ragazzi hanno fatto un bel primo ...La squadra diriesce ad andare in vantaggio al 32' con Morata che devia in rete un assist ... Un risultato che lascia l'in bocca alla Juventus che con un punto raggiunge quota 28 e ora ha ...L’allenatore bianconero dopo il pareggio a Venezia: “Blackout a inizio ripresa come a Salerno, quando siamo stati più fortunati. Non sappiamo leggere quei momenti delle partite in cui serve stringere ...L'account Twitter della squadra veneziana ha postato ricordando l'ultimo precedente contro i bianconeri svoltosi proprio alla diciassettesima giornata ...