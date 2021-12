Alla “Parthenope” il premio “Uomini per lo Sport”, in ricordo di Salvatore Amatrudo (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sport e Didattica in un incontro all’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” nel ricordo del Professore Salvatore Amatrudo, indimenticato Dirigente F.I.G.C., Presidente del Comitato Regionale Campania del Settore Giovanile e Scolastico e poi Coordinatore Federale Regionale fino Alla sua prematura scomparsa nel 2012, nonché Docente proprio presso l’Ateneo napoletano. Il Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere Università degli Studi di Napoli “Parthenope” e l’A.P.S. “Maria Palmieri” hanno ospitato venerdì 10 dicembre il premio “Uomini per … lo Sport”, dedicato Alla memoria di Salvatore Amatrudo, Alla ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –e Didattica in un incontro all’Università degli Studi di Napoli “” neldel Professore, indimenticato Dirigente F.I.G.C., Presidente del Comitato Regionale Campania del Settore Giovanile e Scolastico e poi Coordinatore Federale Regionale finosua prematura scomparsa nel 2012, nonché Docente proprio presso l’Ateneo napoletano. Il Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere Università degli Studi di Napoli “” e l’A.P.S. “Maria Palmieri” hanno ospitato venerdì 10 dicembre ilper … lo”, dedicatomemoria di...

