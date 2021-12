Alex Belli senza parole, l’ultimo gesto di Soleil lo fa impazzire: “Sono ca**i tuoi” (Di sabato 11 dicembre 2021) Alex Belli sotto choc dopo le dure parole che Soleil Sorge gli riserva in puntata: ecco cos’è successo nel dettaglio. Alex Belli durante la puntata di ieri del Gf Vip (screenshot mediaset play)Durante la puntata di ieri si è tornato a parlare del triangolo Alex-Delia-Soleil. La complicata situazione fra i tre è uno dei punti di interesse più alti all’interno del programma e i telespettatori seguono le loro vicende appassionatamente puntata dopo puntata. Nel corso della diretta, Alfonso Signorini ha mostrato ad Alex delle immagini choc che ritraevano la sua compagna Delia in compagnia di un altro uomo. Le foto mostrano un focoso bacio tra l’attrice venezuelana e un misterioso imprenditore. POTREBBE INTERESSARTI ... Leggi su specialmag (Di sabato 11 dicembre 2021)sotto choc dopo le durecheSorge gli riserva in puntata: ecco cos’è successo nel dettaglio.durante la puntata di ieri del Gf Vip (screenshot mediaset play)Durante la puntata di ieri si è tornato a parlare del triangolo-Delia-. La complicata situazione fra i tre è uno dei punti di interesse più alti all’interno del programma e i telespettatori seguono le loro vicende appassionatamente puntata dopo puntata. Nel corso della diretta, Alfonso Signorini ha mostrato addelle immagini choc che ritraevano la sua compagna Delia in compagnia di un altro uomo. Le foto mostrano un focoso bacio tra l’attrice venezuelana e un misterioso imprenditore. POTREBBE INTERESSARTI ...

