Alex Belli scatenato forza la porta rossa: "Fatemi uscire ca...." (Di sabato 11 dicembre 2021) L'attore ha dato in escandescenze colpendo ripetutamente la porta rossa nel tentativo di aprirla, mentre gli altri inquilini cercavano di calmarlo Leggi su ilgiornale (Di sabato 11 dicembre 2021) L'attore ha dato in escandescenze colpendo ripetutamente lanel tentativo di aprirla, mentre gli altri inquilini cercavano di calmarlo

Advertising

Gio55981465 : RT @Viperissima_: Alex Belli e la sua ennesima scenata davanti la porta rossa chiedendo di uscire. La regia censura. #GFvip - IliZ80561907 : RT @catiuz92: Alex a Soleil 'mi ha fatto un sacco di complimenti su di te' e censura. Con chi ha parlato? Perchè lui sì e gli altri no? V… - Deppswhore : RT @catiuz92: Alex a Soleil 'mi ha fatto un sacco di complimenti su di te' e censura. Con chi ha parlato? Perchè lui sì e gli altri no? V… - francescapucca : RT @MarcomelC: Non Zelletta che cercando di attaccare Alex Belli finisce per dare una stangata alle scenate finte di Zorzi e Orlando #gfvip - PasqualeMarro : #AlexBelli parole durissime nei confronti di Delia: “Deluso e amareggiato…” -