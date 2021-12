Alex Belli non riceve nessun messaggio dalla famiglia e tenta di sfondare la porta rossa (VIDEO)

(Di sabato 11 dicembre 2021) PerQuesto pomeriggio i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 sono stati chiamati a riunirsi in salone per vedere alcuni. Come sappiamo, nella puntata di ieri Alfonso Signorini ha annunciato che la data della finale sarà il 14 marzo e molti sono rimasti allibiti. Il conduttore ha L'articolo proviene da Novella 2000.

Ultime Notizie dalla rete : Alex Belli

Cosa sapere su Carlo Cuozzo, chi è il presunto amante di Delia Duran: la verità sulle foto e il commento dialla vicenda. Le foto di due amanti in un ristorante stanno facendo in queste ore il giro del web: questo perché una delle due persone coinvolte non è una donna qualsiasi, ma è Delia Duran, ...Voi cosa ne pensate? La Trevisan si è scagliata più volte contro Soleil Sorge per via del suo avvicinamento ad(perché sposato con Delia Duran ) ma anche Biagio , come ben ricorderete, ha (...La soap Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran continua a tener su il Gf Vip 6. Tradimenti e dichiarazioni condite da un piccante gossip sono gli ingredienti che stanno portando in tavola i ...Al GF i vipponi hanno ricevuti video messaggi dalla famiglia, tutti tranne Alex Belli che poi ha tentato di uscire dalla porta rossa.