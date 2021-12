Alex Belli, nessun video dalla famiglia: lui perde la testa e tenta di uscire dalla Porta Rossa – VIDEO (Di sabato 11 dicembre 2021) Nel pomeriggio di oggi, dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera, i Vipponi si sono riuniti davanti al grande schermo per vedere alcuni VIDEO messaggi inviati loro dai parenti. Alex Belli però si è ritrovato a bocca asciutta: nessuno dei suoi familiari gli ha inviato alcun messaggio e la sua... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 11 dicembre 2021) Nel pomeriggio di oggi, dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera, i Vipponi si sono riuniti davanti al grande schermo per vedere alcunimessaggi inviati loro dai parenti.però si è ritrovato a bocca asciutta:o dei suoi familiari gli ha inviato alcun messaggio e la sua... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

