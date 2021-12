Alex Belli al GF Vip: “O esco o lascio Delia Duran”, ma Soleil Sorge stronca il triangolo e prende le distanze (Di sabato 11 dicembre 2021) Alex Belli sempre più ai ferri corti con Delia Duran, dopo che al Grande Fratello Vip ha visto le foto del bacio tra la compagna e il presunto nuovo amore. La modella si starebbe consolando con un altro mentre dentro la Casa Alex Belli si avvicina sempre di più a Soleil Sorge, con la quale torna a parlare del tradimento, secondo lui inscenato. L’attore spiega che sente di avere solo due opzioni: uscire dal GF Vip e mettere le cose a posto con Delia, oppure chiudere la relazione con la compagna. Soleil però sembra presa da altro e non si dice interessata, con parole brusche, a quale decisione prenderà Alex. Grande Fratello Vip, Alex Belli ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 11 dicembre 2021)sempre più ai ferri corti con, dopo che al Grande Fratello Vip ha visto le foto del bacio tra la compagna e il presunto nuovo amore. La modella si starebbe consolando con un altro mentre dentro la Casasi avvicina sempre di più a, con la quale torna a parlare del tradimento, secondo lui inscenato. L’attore spiega che sente di avere solo due opzioni: uscire dal GF Vip e mettere le cose a posto con, oppure chiudere la relazione con la compagna.però sembra presa da altro e non si dice interessata, con parole brusche, a quale decisionerà. Grande Fratello Vip,...

