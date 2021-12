Alessandro Barbero, chi è lo storico della tv: età, altezza, peso, moglie, figlio giornalista, studi (Di sabato 11 dicembre 2021) Con le sue lezioni di storia e il suo inconfondibile modo di parlare non smette mai di tenere incollati migliaia di spettatori, sui canali televisivi ma soprattutto sulle piattaforme digitali. Alessandro Barbero è oggi uno dei massimi nomi in Italia in fatto di divulgazione, ed è ormai un punto di riferimento per molti appassionati, al punto da essere diventato una vera e propria star della rete. Dopo essersi laureato in Lettere nel 1981 presso l’Università di Torino, Alessandro Barbero aveva approfondito i suoi studi in Storia medievale, diventando un vero esperto in materia, e pubblicando vari libri proprio su questo argomento come, per esempio, il Dizionario del Medioevo. Ma il vero successo per l’amatissimo storico è arrivato nel 2013, quando ha iniziato a ... Leggi su tuttivip (Di sabato 11 dicembre 2021) Con le sue lezioni di storia e il suo inconfondibile modo di parlare non smette mai di tenere incollati migliaia di spettatori, sui canali televisivi ma soprattutto sulle piattaforme digitali.è oggi uno dei massimi nomi in Italia in fatto di divulgazione, ed è ormai un punto di riferimento per molti appassionati, al punto da essere diventato una vera e propria starrete. Dopo essersi laureato in Lettere nel 1981 presso l’Università di Torino,aveva approfondito i suoiin Storia medievale, diventando un vero esperto in materia, e pubblicando vari libri proprio su questo argomento come, per esempio, il Dizionario del Medioevo. Ma il vero successo per l’amatissimoè arrivato nel 2013, quando ha iniziato a ...

