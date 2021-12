Alessandria, incendio in una scuola di musica: donna muore carbonizzata. Ferita un’altra persona (Di sabato 11 dicembre 2021) Una donna è morta carbonizzata a seguito dell’incendio divampato in via Arnaldo da Brescia, in centro ad Alessandria. Secondo l’Ansa, una seconda persona è rimasta ustionata nell’incendio della palazzina. L’allarme è stato lanciato da una giovane allieva della scuola di musica Tamburvoice, dove il rogo si è sviluppato attaccando poi tutto il palazzo. Stando a quanto riporta la testata torinese La Stampa, la vittima è Monica Prendin, violoncellista e maestra di musica, oltre che presidente della scuola di musica. La persona ustionata si chiama invece Gianni Bernini, batterista anche lui della scuola, rientrato all’interno dell’edificio in fiamme nel tentativo di salvare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Unaè mortaa seguito dell’divampato in via Arnaldo da Brescia, in centro ad. Secondo l’Ansa, una secondaè rimasta ustionata nell’della palazzina. L’allarme è stato lanciato da una giovane allieva delladiTamburvoice, dove il rogo si è sviluppato attaccando poi tutto il palazzo. Stando a quanto riporta la testata torinese La Stampa, la vittima è Monica Prendin, violoncellista e maestra di, oltre che presidente delladi. Laustionata si chiama invece Gianni Bernini, batterista anche lui della, rientrato all’interno dell’edificio in fiamme nel tentativo di salvare ...

