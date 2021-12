Alessandria in lutto | in un incendio morta Monica Prendin | violinista e presidente della Tamburvoice music studio & school

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 11 dicembre 2021)ad. Nell’divampato in un palazzo di via Arnaldo da Brescia è. Il rogo è divampato nei locali adibiti a scuola dia., 55 anni,, erache ha sede dove si sono sviluppate le fiamme. Le fiamme si sono propagate fino al tetto. Solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che si estendessero alle abitazioni vicine. Tanti i messaggi di cordoglio postati sui social in queste ore per ricordare