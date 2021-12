Albinoleffe-Legnago | Serie C | probabili formazioni e diretta tv

(Di sabato 11 dicembre 2021) La diciottesima giornata del Girone A diC offre il match tra. Situazione di classifica totalmente differente tra le due, che lottano per obbiettivi diametralmente opposti. I padroni di casa sono forti, coi loro 23 punti, del sesto posto in classifica. Gli uomini di Marcolini hanno la buona occasione per cogliere tre punti importanti, che proietterebbero la squadra all’inseguimento delledi vetta. Il quinto posto della Triestina, dista infatti già quattro punti, e un ulteriore passo falso rischierebbe di scavare irrimediabilmente il solco con le squadre che precedono in classifica. Discorso opposto per gli ospiti, al terz’ultimo posto e in vera e propria crisi di risultati. I 15 punti della squadra di Colella sono uno score molto basso e la ricerca dei ...

UCAlbinoLeffe : PRIMAVERA 3 | Legnago - AlbinoLeffe 1-3 (17' Agostinelli, 26' Frattini, 53' Toma)

Ultime Notizie dalla rete : Albinoleffe Legnago

La diciottesima giornata del Girone A di Serie C offre il match tra Albinoleffe e Legnago. Situazione di classifica totalmente differente tra le due formazioni, che lottano per obbiettivi diametralmen ...
Risultati Serie C 18^ giornata, classifiche dei tre gironi e diretta gol live score degli anticipi in programma oggi, sabato 11 dicembre 2021.