Al via Irish Crime – Omicidi a Galway, dall’11 dicembre su Sky Investigation un nuovo thriller irlandese (Di sabato 11 dicembre 2021) Irish Crime – Omicidi a Galway debutta in prima visione assoluta sabato 11 dicembre su Sky Investigation: il thriller investigativo irlandese – titolo originale Der Irland-Krimi – è in onda in prima serata col primo di 4 episodi sul canale 114 di Sky, nonché disponibile in streaming su Now. La trama di Irish Crime – Omicidi a Galway prende il via quando, in mezzo ai macabri resti di una fossa comune, la psicologa criminale Cathrin Blake riconosce suo marito Liam, un poliziotto che era sparito senza lasciare traccia molto tempo addietro. In quel momento decide di scoprire cosa sia successo al momento della scomparsa del marito, dieci anni prima. Protagonista di ... Leggi su optimagazine (Di sabato 11 dicembre 2021)debutta in prima visione assoluta sabato 11su Sky: ilinvestigativo– titolo originale Der Irland-Krimi – è in onda in prima serata col primo di 4 episodi sul canale 114 di Sky, nonché disponibile in streaming su Now. La trama diprende il via quando, in mezzo ai macabri resti di una fossa comune, la psicologa criminale Cathrin Blake riconosce suo marito Liam, un poliziotto che era sparito senza lasciare traccia molto tempo addietro. In quel momento decide di scoprire cosa sia successo al momento della scomparsa del marito, dieci anni prima. Protagonista di ...

Al via Irish Crime – Omicidi a Galway, dall'11 dicembre su Sky Investigation un nuovo thriller irlandese OptiMagazine