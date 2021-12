Al congresso della Lega in Puglia spunta Pippi Mellone: l’ultima svolta del sindaco di destra che piace a Emiliano (Di sabato 11 dicembre 2021) Alle ultime elezioni comunali Giuseppe “Pippi” Mellone è stato riconfermato sindaco di Nardò, nel Leccese, con il 74% delle preferenze. E stamane, in prima fila all’assemblea della Lega Puglia, dov’era presente anche il segretario Matteo Salvini, era presente anche il primo cittadino di Nardò, da più parti ritenuto un esponente di estrema destra. Dopo la riconferma alla guida del comune pugliese, il leader del Carroccio, durante Porta a Porta, aveva apertamente esultato per la vittoria di Mellone: «Per me è una gioia aver vinto a Nardò». Ma a creare confusione e polemiche era stato l’endorsement ricevuto da Mellone anche dal dem Michele Emiliano, presidente della regione Puglia, ... Leggi su open.online (Di sabato 11 dicembre 2021) Alle ultime elezioni comunali Giuseppe “è stato riconfermatodi Nardò, nel Leccese, con il 74% delle preferenze. E stamane, in prima fila all’assemblea, dov’era presente anche il segretario Matteo Salvini, era presente anche il primo cittadino di Nardò, da più parti ritenuto un esponente di estrema. Dopo la riconferma alla guida del comune pugliese, il leader del Carroccio, durante Porta a Porta, aveva apertamente esultato per la vittoria di: «Per me è una gioia aver vinto a Nardò». Ma a creare confusione e polemiche era stato l’endorsement ricevuto daanche dal dem Michele, presidenteregione, ...

Ultime Notizie dalla rete : congresso della Caporalato, Salvini: "Spiace di qualche pezzo di Stato accusato" ... afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini, a Bari a margine del congresso della Lega Puglia, rispondendo alla domanda su cosa pensasse dell'inchiesta su una presunta compravendita di voti nel ...

Lamezia, in programma congresso regionale di Fnp Cisl "Il Congresso, inoltre, rinnoverà gli organismi della Fnp regionale" e vi parteciperanno, oltre al segretario generale, anche il segretario della Cisl Calabrese Tonino Russo ed il segretario ...

Milano: da domani VII Congresso Nazionale della FASI Sardegna Reporter Lamezia, in programma congresso regionale di Fnp Cisl “Si tratta di un appuntamento importante” afferma Cosimo Piscioneri, segretario generale regionale di Fnp Cisl riferendosi al tredicesimo congresso in programma per il 13 e 14 dicembre a Lamezia Terme ...

Usa, il piano per il golpe di Trump Negli Stati Uniti c'era un piano dettagliato per un golpe di Donald Trump già prima dell'assalto al Congresso del 6 gennaio scorso. Lo riportano New York ...

