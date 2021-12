Al City basta Sterling, Wolves ko: Guardiola resta in vetta alla Premier (Di sabato 11 dicembre 2021) MANCHESTER (Inghilterra) - Porta a casa altri tre punti il Manchester City nel 16° turno di Premier League , superando per 1 - 0 il Wolverhampton. Guardiola resta così in vetta alla classifica a + 4 ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 11 dicembre 2021) MANCHESTER (Inghilterra) - Porta a casa altri tre punti il Manchesternel 16° turno diLeague , superando per 1 - 0 il Wolverhampton.così inclassifica a + 4 ...

Ultime Notizie dalla rete : City basta Al City basta Sterling, Wolves ko: Guardiola resta in vetta alla Premier Il City ha ancora due chance par aumentare il vantaggio, ma al fischio finale il risultato non cambia. Manchester City - Wolverhampton, tabellino e statistiche Premier League, la classifica

