Ajax-AZ Alkmaar 12 dicembre | ore 16 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 11 dicembre 2021) L’ospita l’AZalla Johan Cruijff Arena in un momento in cui entrambi club attraversano una fase positiva. Se per la formazione guidata da Erik ten Hag è un fatto quasi scontato, per l’AZ non lo è affatto visto che fino ad oggi ha vissuto una stagione di alti e bassi, sperando, dal loro InfoBetting: Scommesse Sportive e