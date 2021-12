Aiutiamo chi rischia di morire di freddo e stenti. L’impegno della Fondazione il Fatto Quotidiano per Croce Rossa Italiana in val di Susa – Video (Di sabato 11 dicembre 2021) Fondazione il Fatto Quotidiano supporta Croce Rossa Italiana nell’aiuto ai migranti che rischiano la vita lungo il confine tra Italia e Francia, in val di Susa. Il comitato CRI di Susa, in particolare, opera da anni per portare assistenza in favore di queste persone, con l’obiettivo di proteggerli, fornendo ogni giorno e ogni notte aiuto materiale (con coperte termiche, pasti e bevande calde), informazioni, possibilità di un ricovero notturno e intervento in caso di emergenza. Un aiuto concreto subito (per saperne di più vai sul sito della Fondazione Umanitaria Il Fatto Quotidiano) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021)ilsupportanell’aiuto ai migranti cheno la vita lungo il confine tra Italia e Francia, in val di. Il comitato CRI di, in particolare, opera da anni per portare assistenza in favore di queste persone, con l’obiettivo di proteggerli, fornendo ogni giorno e ogni notte aiuto materiale (con coperte termiche, pasti e bevande calde), informazioni, possibilità di un ricovero notturno e intervento in caso di emergenza. Un aiuto concreto subito (per saperne di più vai sul sitoUmanitaria Il) L'articolo proviene da Il

Aiutiamo chi rischia di morire di freddo e stenti. L'impegno della Fondazione il Fatto Quotidiano per… Il Fatto Quotidiano

