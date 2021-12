Adesivi No Vax all’ospedale di Bergamo, il Pd: “Solidarietà e gratitudine ai medici e al personale” (Di sabato 11 dicembre 2021) “L’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è stato avamposto per la lotta al Covid. Ci sono medici, infermieri e personale sanitario che da quasi due anni lavorano senza sosta per fronteggiare l’epidemia. Alcuni di loro si sono ammalati, contagiati da un virus che oggi, fortunatamente, riusciamo a tenere a bada grazie ai vaccini. Eppure questa notte qualcuno ha attaccato Adesivi con messaggi deliranti sulle auto di medici, infermieri e dipendenti dell’ospedale. Un gesto stupido e offensivo. Come Partito Democratico di Bergamo esprimiamo Solidarietà e vicinanza al personale del Papa Giovanni, che non ringrazieremo mai abbastanza per quanto hanno fatto e stanno facendo”. Così in una nota si esprimono i vertici bergamaschi del Partito Democratico: Davide ... Leggi su bergamonews (Di sabato 11 dicembre 2021) “L’ospedale Papa Giovanni XXIII diè stato avamposto per la lotta al Covid. Ci sono, infermieri esanitario che da quasi due anni lavorano senza sosta per fronteggiare l’epidemia. Alcuni di loro si sono ammalati, contagiati da un virus che oggi, fortunatamente, riusciamo a tenere a bada grazie ai vaccini. Eppure questa notte qualcuno ha attaccatocon messaggi deliranti sulle auto di, infermieri e dipendenti dell’ospedale. Un gesto stupido e offensivo. Come Partito Democratico diesprimiamoe vicinanza aldel Papa Giovanni, che non ringrazieremo mai abbastanza per quanto hanno fatto e stanno facendo”. Così in una nota si esprimono i vertici bergamaschi del Partito Democratico: Davide ...

Vignitta55 : RT @fabcet: Io mi sarei anche rotto il cazzo di sta feccia. Bergamo, raid no vax al Papa Giovanni. Adesivi deliranti sulle auto dei dipe… - CinsisterCinzia : RT @fabcet: Io mi sarei anche rotto il cazzo di sta feccia. Bergamo, raid no vax al Papa Giovanni. Adesivi deliranti sulle auto dei dipe… - robisanni : “È arrivato il momento di differenziare le reazioni verso questi “novax/noscience” e le persone con dubbi e paure.… - elios_skia : RT @Christianzu76: #Bergamo, raid #novax al Papa Giovanni. Adesivi deliranti sulle auto dei dipendenti. Il primario: «Nessun rispetto per c… - Christianzu76 : #Bergamo, raid #novax al Papa Giovanni. Adesivi deliranti sulle auto dei dipendenti. Il primario: «Nessun rispetto… -