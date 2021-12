Achille Lauro, chi è la fidanzata Francesca: “Stiamo insieme da 3 anni” (Di sabato 11 dicembre 2021) Francesca è la fidanzata di Achille Lauro, un grande amore quello che lega i due da circa tre anni. In tantissimi si fanno domande sulla vita privata del cantante che, nel corso degli ultimi due anni, è diventato uno dei protagonisti assoluti della scena musicale ed artistica del nostro paese. Sulla sua vita privata si è scritto e detto di tutto, ma è stato proprio Lauro a mettere i puntini sulle “i” durante un’intervista rilasciata alla zia Mara Venier a Domenica In. Achille Lauro non si è tirato indietro nel parlare della sua vita privata rivelando a sorpresa di essere follemente innamorato della sua Francesca. “Sono fidanzato da tanti anni. L’amore è il motore di molte cose, è d’ispirazione. I ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 11 dicembre 2021)è ladi, un grande amore quello che lega i due da circa tre. In tantissimi si fanno domande sulla vita privata del cantante che, nel corso degli ultimi due, è diventato uno dei protagonisti assoluti della scena musicale ed artistica del nostro paese. Sulla sua vita privata si è scritto e detto di tutto, ma è stato proprioa mettere i puntini sulle “i” durante un’intervista rilasciata alla zia Mara Venier a Domenica In.non si è tirato indietro nel parlare della sua vita privata rivelando a sorpresa di essere follemente innamorato della sua. “Sono fidanzato da tanti. L’amore è il motore di molte cose, è d’ispirazione. I ...

