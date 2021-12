"A volte penso di farla finita". La dolorosa rivelazione di Katia Ricciarelli (Di sabato 11 dicembre 2021) La cantante lirica ha raccontato alle telecamere di aver vissuto la solitudine e di aver avuto pensieri bui. "Quando sono sola, mi viene quasi da dire: 'Ma che ci sto a fare?'", ha ammesso Leggi su ilgiornale (Di sabato 11 dicembre 2021) La cantante lirica ha raccontato alle telecamere di aver vissuto la solitudine e di aver avuto pensieri bui. "Quando sono sola, mi viene quasi da dire: 'Ma che ci sto a fare?'", ha ammesso

Advertising

Sonia9423543609 : RT @DreamTeamCB: Ma in che senso Ainett ha ricominciato a mettere i cuori sotto le foto di Dayane? ?? Al GF aveva detto che era una rompico… - mathfajrchild : @sakurastairs STO MORENDO AHAHAHAHAHA sincera a volte pure io penso ma chi cazzo me l'ha fatta fare, poi inizio a s… - zenzatina : @brvkendvst so come ti senti perchè ho allontanato un sacco di persone con cui uscivo prima. perciò ora nemmeno io… - folierose : @apaatica no amo ahaha in pratica io non sono andata al battesimo del figlio di mio fratello però perché non siamo… - creador1996 : @ken_parker67 @ilducabianco77 @LeastSquares71 Spende non meno soldi di prima, anzi forse anche qualcosa di più, ma… -