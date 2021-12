"A volte penso di farla finita". La dolorosa rivelazione di Katia Ricciarelli (Di sabato 11 dicembre 2021) La cantante lirica ha raccontato alle telecamere di aver vissuto la solitudine e di aver avuto pensieri bui. "Quando sono sola, mi viene quasi da dire: 'Ma che ci sto a fare?'", ha ammesso Leggi su ilgiornale (Di sabato 11 dicembre 2021) La cantante lirica ha raccontato alle telecamere di aver vissuto la solitudine e di aver avuto pensieri bui. "Quando sono sola, mi viene quasi da dire: 'Ma che ci sto a fare?'", ha ammesso

Advertising

___speedofsound : RT @scherzogeniale: La Bellucci sempre così a malapena semovente che a volte penso si stia conservando per una prossima vita. #BallandoConL… - scherzogeniale : La Bellucci sempre così a malapena semovente che a volte penso si stia conservando per una prossima vita. #BallandoConLeStelle - Lauraar71 : @ambo_terno Ti dico solo che costano una cifra assurda. Non sono una che spende a vanvera, credi, ma se vedo un ogg… - tint_adree : RT @colmarn: @Erich_IT5 Rileggendo i totalitarismi del '900 alla luce di quanto accade oggi, a volte penso siano stati come degli esperimen… - Liverpiccola : A volte penso che molte fanno le dirette solo per tenerlo sotto controllo, sta cenando che può fare. L invadenza non ha limiti #prelemi -