A Verona sarà invasione: oltre 1300 tifosi dell'Atalanta presenti al Bentegodi (Di sabato 11 dicembre 2021) A Verona l'Atalanta si gioca l'ennesina prova del 9 per poter stare incollata al primo posto in classifica: la vittoria di Napoli ha dato certezze, e nonostante la sconfitta contro il Villarreal la squadra ha dimostrato di avere reazioni positive (errori propri a parte). Per una grande partita però, non bastano solo gli 11 giocatori L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Le probabili formazioni di Atalanta-Cagliari, 3^ giornata Serie A Probabili formazioni Atalanta-Udinese, Serie A Pezzella: "Ho scelto l'Atalanta per come lavorano gli esterni. Il mio sogno…" In che situazione stava l'Atalanta l'11 settembre 2001? Biglietti Atalanta-Sassuolo: dove prendere i ticket del match. Ecco il link per acquistarli Biglietti Atalanta-Young Boys: ecco i POSTI DISPONIBILI

