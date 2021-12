A The Voice Senoir arriva (a sorpresa) Iva Zanicchi: la gaffe di Loredana Bertè (Di sabato 11 dicembre 2021) Durante le blind auditions, la cantante di Ligonchio è salita sul palco lasciando i giudici a bocca aperta. Ma il commento della rocker non è passato inosservato. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di sabato 11 dicembre 2021) Durante le blind auditions, la cantante di Ligonchio è salita sul palco lasciando i giudici a bocca aperta. Ma il commento della rocker non è passato inosservato. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

LoredanaBerte : Questa sera terza puntata di The Voice Senior 2?? Andiamo avanti con le blind, chissà quali talenti scopriremo stase… - fanpage : Il padre di Laura Pausini a #TheVoiceSenior: “Ho dedicato tutta la vita alla musica” - m_baschieri : Porpora - 'Alto Giove' written for the voice of Carlo Broschi (Farinelli) - tella_vale : Ah ormai sono coppia 'the voice' e Mr inciucio Biagio,si sono appena dati un bacio in bocca ...e menomale che non v… - __ladyf : The voice senior, Bertè: 'Sembra stonata', poi si accorge che era Iva Zanicchi -