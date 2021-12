A Terni carattere e personalità | Caserta ha “scelto” il suo Benevento

Leggi su anteprima24

(Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Una vittoria di, di. Qualità che si chiedevano da tempo aldi mettere in mostra e che Fabioè riuscito a tirare fuori dai suoi ragazzi nel momento più delicato della stagione. Tre sconfitte consecutive potevano rappresentare una mazzata per le ambizioni di una squadra costruita per occupare le prime posizioni, nonostante negli ambienti giallorossi si siano affrettati a parlare di un progetto a lungo termine. L’allenatore di Melito di Porto Salvo ha sfruttato l’ultima sosta per fare quadrato, per raccogliere le idee e tracciare una strada precisa. Ha trovato il suoe le scelte lo dimostrano. Aha confermato per la quarta volta il 4-3-3, affidandosi a una base precisa e avendo ...