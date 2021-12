"A scuola mi bullizzavano, adesso vado a Venezia per Miss Italia", ecco chi è la finalista Francesca Ibba (Di sabato 11 dicembre 2021) A scuola la bullizzavano perché troppo alta, magra e con poche forme rispetto alle altre compagne. adesso Francesca Ibba , 21 anni e originaria di Cagliari, è tra le trenta finaliste del concorso Miss ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 11 dicembre 2021) Alaperché troppo alta, magra e con poche forme rispetto alle altre compagne., 21 anni e originaria di Cagliari, è tra le trenta finaliste del concorso...

