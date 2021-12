A passeggio in centro senza mascherina o sull'autobus sprovvisti di Green pass: arrivano le prime multe da 400 euro (Di sabato 11 dicembre 2021) ANCONA - Tre cittadini multati perché trovati senza mascherina . Stesso trattamento per altri due appena scesi dal bus privi di Green pass . Sono fioccate nelle ultime ore le prime sanzioni legate ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 11 dicembre 2021) ANCONA - Tre cittadini multati perché trovati. Stesso trattamento per altri due appena scesi dal bus privi di. Sono fioccate nelle ultime ore lesanzioni legate ...

