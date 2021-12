A Marianna Di Piazza il premio giornalistico Cigana

(Di sabato 11 dicembre 2021)Diè stata premiata per il reportage realizzato nel gennaio 2021 per ilGiornale.it dal titolo: "La lunga battaglia contro il covid in reparto"

Advertising

ilfoglio_it : Parla il deputato Federico Fornaro: 'Ognuno fa il suo mestiere. Che ci sia sofferenza nel paese è evidente, ma fino… - marianna_eg : RT @Giorgiolaporta: Dopo la #MadonnaTrans vedremo anche #Maometto col boa di struzzo o coi musulmani non fate gli spiritosi? Eppure vedo #g… - marianna_eg : RT @caputmundiHeidi: Particolare del capolavoro del #Bernini Fontana dei Quattro Fiumi (1651) di notte ?Piazza Navona? Buon compleanno ??G… -

Ultime Notizie dalla rete : Marianna Piazza

... mentre al Met c'è "La vita nascosta delle cose", entrambe a cura diBalducci. Nello ... che ricostruisce la suggestiva cornice diMonache con diversi personaggi della storia locale. "...AVIANO. Il festival del giornalismo ha premiato ex aequo le inchieste diDiper il reportage su Il Giornale: "La lunga battaglia contro il covid in reparto" e di Lavinia Nocelli per il servizio sulla salute mentale in Italia: "Un cuore matto. E solo" ...Marianna Di Piazza è stata premiata per il reportage realizzato nel gennaio 2021 per ilGiornale.it dal titolo: "La lunga battaglia contro il covid in reparto" ...Chivasso si conferma sempre di più "Capitale del Telethon". Una delle tante dimostrazioni è il risultato della raccolta fondi del ...