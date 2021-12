A Londra gli Usa vincono ricorso sull’estradizione di Julian Assange (Di sabato 11 dicembre 2021) Gli Stati Uniti hanno vinto il ricorso contro il tribunale britannico che aveva bloccato per motivi di salute fisica e mentale l'estradizione di Julian Assange, il fondatore di Wikileaks accusato di spionaggio da Washington. L'Alta Corte di Londra invece ha accettato le rassicurazioni degli Stati Uniti per cui secondo il giudice Assange riceverà adeguata assistenza clinica e psicologica se consegnato per il processo agli Stati Uniti."Combatteremo - ha detto fuori dal tribunale la sua compagna, Stella Moris madre dei loro due figli - ogni generazione ha una battaglia epica da combattere e questa è la nostra perché Julian rappresenta il fondamento di cosa significa vivere in una società libera, avere una stampa libera, di cosa significa per i giornalisti fare il loro lavoro senza paura ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 11 dicembre 2021) Gli Stati Uniti hanno vinto ilcontro il tribunale britannico che aveva bloccato per motivi di salute fisica e mentale l'estradizione di, il fondatore di Wikileaks accusato di spionaggio da Washington. L'Alta Corte diinvece ha accettato le rassicurazioni degli Stati Uniti per cui secondo il giudicericeverà adeguata assistenza clinica e psicologica se consegnato per il processo agli Stati Uniti."Combatteremo - ha detto fuori dal tribunale la sua compagna, Stella Moris madre dei loro due figli - ogni generazione ha una battaglia epica da combattere e questa è la nostra perchérappresenta il fondamento di cosa significa vivere in una società libera, avere una stampa libera, di cosa significa per i giornalisti fare il loro lavoro senza paura ...

