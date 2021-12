2021, vince anche l’Italia della Muay Thai (Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic – Il 2021 sarà ricordato sicuramente per il triste anno del green pass e dell’oppressione pandemica ma ad addolcire questi mesi difficili ci sono state le tantissime vittorie dell’Italia sportiva, in primis con la nazionale di calcio agli europei e successivamente con tutti gli altri primati raggiunti alle Olimpiadi ed nei vari sport minori. A conclusione di questo anno però dobbiamo aggiungere, con somma soddisfazione, anche un’altra vittoria importante. Nel 2021 si vince anche nella Muay Thai Parliamo questa volta della Muay Thai, l’arte marziale da combattimento Thailandese che ha preso voga nel nostro paese circa un ventennio fa. Nello specifico si tratta ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic – Ilsarà ricordato sicuramente per il triste anno del green pass e dell’oppressione pandemica ma ad addolcire questi mesi difficili ci sono state le tantissime vittorie delsportiva, in primis con la nazionale di calcio agli europei e successivamente con tutti gli altri primati raggiunti alle Olimpiadi ed nei vari sport minori. A conclusione di questo anno però dobbiamo aggiungere, con somma soddisfazione,un’altra vittoria importante. NelsinellaParliamo questa volta, l’arte marziale da combattimentolandese che ha preso voga nel nostro paese circa un ventennio fa. Nello specifico si tratta ...

Ultime Notizie dalla rete : 2021 vince La Fiorentina fa festa, è Vlahovic show: 4 - 0 alla Salernitana La Fiorentina vince senza troppi problemi con la Salernitana, ottenendo il terzo successo consecutivo. Al Franchi finisce 4 - 0 con la doppietta di un super Vlahovic e le reti di Bonaventura e Maleh: la squadra di ...

Diretta Trento Funvic/ Streaming video tv: finale 3° posto Mondiale per Club ... si gioca alle ore 21.00 italiane di questa sera, sabato 11 dicembre 2021, come finale terzo posto ... la Lube vince al tie - break! TRENTO FUNVIC IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH ...

«La Lettura», libro dell'anno 2021: vince Jonathan Franzen la Lettura del Corriere della Sera Monturano non perdona, tris e vetta nel mirino PROMOZIONE - Bella vittoria per i ragazzi di Bugiardini Nonostante un campo appesantito dalla pioggia, il Monturano Campiglione vince e prova a tenere botta alla capolista Chiesanuova. Niente da fare ...

Serie A femminile – Il Pomigliano vince il derby campano, delusione Napoli SERIE A FEMMINILE – Il derby campano della Serie A femminile se lo aggiudica il Pomigliano, che nell’anticipo dell’ultima giornata batte il Napoli in casa, avvicinando la salvezza. Un’impresa quella d ...

