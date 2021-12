19 tornado si abbattono sugli Stati Uniti Morti e devastazione in Kentucky | «Una tragedia mai vista» – Le foto

Leggi su open.online

(Di sabato 11 dicembre 2021) Potrebbero essere fino a 100 iprovocati dalnello Stato del. Un bilancio possibile formulato dal governatore Andy Beshear, che in un primo momento aveva parlato di almeno 50. «Un’inimmaginabile», ha dichiarato il presidente Usa Joe Biden, commentando lache ilha provocato nelle aree più colpite. Danni e vittime sono state registrate anche in Mississippi, Arkansas, Missouri, Tennesse e Illinois. «Il livello diè al di là di qualunque altra cosa abbia mai visto nella mia vita» ha continuato il governatore Beshear. La tempesta ha provocato 19, quello più forte ha corso per 300 km a terra distruggendo ogni cosa sul proprio cammino. Solo nel ...