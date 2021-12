Zucchero canta i Coldplay in The Scientist: testo del nuovo singolo da Discover (Di venerdì 10 dicembre 2021) Zucchero canta i Coldplay in The Scientist: è il nuovo singolo in radio da oggi, venerdì 10 dicembre. Per Zucchero non si tratta di un brano inedito ma di una cover, estratta dal suo primo album di canzoni di altri. Zucchero ha infatti ricantato alcuni dei brani che più gli stanno a cuore e li ha inseriti nel progetto discografico Discover. Per The Scientist, l’artista ha rielaborato il brano musicalmente con nuovi arrangiamenti e nuovi suoni rendendolo un vero e proprio pezzo alla “sugar” ma conservando l’essenza del brano originale. Ciò che ne deriva è il capolavoro firmato da Berryman Guy Rupert e Buckland Jonathan Mark e cantato dai Coldplay da adesso ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021)in The: è ilin radio da oggi, venerdì 10 dicembre. Pernon si tratta di un brano inedito ma di una cover, estratta dal suo primo album di canzoni di altri.ha infatti rito alcuni dei brani che più gli stanno a cuore e li ha inseriti nel progetto discografico. Per The, l’artista ha rielaborato il brano musicalmente con nuovi arrangiamenti e nuovi suoni rendendolo un vero e proprio pezzo alla “sugar” ma conservando l’essenza del brano originale. Ciò che ne deriva è il capolavoro firmato da Berryman Guy Rupert e Buckland Jonathan Mark eto daida adesso ...

