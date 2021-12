Zona gialla per la Calabria, Trento al limite ma si salva: i nuovi colori delle regioni (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il monitoraggio della cabina di regia. Le regioni in cui il tasso di occupazione delle terapie intensive supera la soglia di guardia sono: Calabria, Veneto, Liguria, Marche, Trento, Friuli Venezia Giulia, Bolzano. Emilia Romagna sfiora la soglia Leggi su corriere (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il monitoraggio della cabina di regia. Lein cui il tasso di occupazioneterapie intensive supera la soglia di guardia sono:, Veneto, Liguria, Marche,, Friuli Venezia Giulia, Bolzano. Emilia Romagna sfiora la soglia

Advertising

Corriere : «Da noi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono per l’83% non vaccinati, e il 53% di quelli in corsia. E s… - Agenzia_Ansa : Zaia: 'Siamo preoccupati per questa inesorabile crescita dei parametri. Abbiamo 2.960 nuovi contagiati e una grande… - MiC_Italia : #COVID19, MiC: per musei, archivi e biblioteche Green pass in zona bianca e gialla, Super green pass per cinema e t… - ReggioPress : Zona gialla, il Veneto si salva (per ora). Zaia: 'Ma rischiamo a Natale' - tg2rai : #Covid, aumentano i contagi, 7 regioni rischiano la zona gialla. Ma corre la campagna vaccinazioni: prime dosi a +3… -