Zona gialla: ecco le regioni a rischio per Natale (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Calabria rischia di entrare in Zona gialla, per Natale potrebbe essere raggiunta anche da altre regioni: vediamo quali sono le regioni a rischio Da lunedì prossimo, 13 dicembre, la Calabria dovrebbe passare in Zona gialla, anche se si attende ancora l’ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza per la conferma ufficiale del cambio di colore. Dalla prossima settimana la Calabria affiancherà il Friuli Venezia Giulia e l’Alto Adige in area gialla. Le più vicine al cambio cromatico, che potrebbero quindi passare in quest’area già da lunedì 20 dicembre, sono il Trentino, la Liguria, il Veneto e le Marche. Durante le festività potrebbero cambiare colore anche il Lazio e la Lombardia, che presentano dati che iniziano ad ... Leggi su zon (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Calabria rischia di entrare in, perpotrebbe essere raggiunta anche da altre: vediamo quali sono leDa lunedì prossimo, 13 dicembre, la Calabria dovrebbe passare in, anche se si attende ancora l’ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza per la conferma ufficiale del cambio di colore. Dalla prossima settimana la Calabria affiancherà il Friuli Venezia Giulia e l’Alto Adige in area. Le più vicine al cambio cromatico, che potrebbero quindi passare in quest’area già da lunedì 20 dicembre, sono il Trentino, la Liguria, il Veneto e le Marche. Durante le festività potrebbero cambiare colore anche il Lazio e la Lombardia, che presentano dati che iniziano ad ...

Advertising

Corriere : «Da noi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono per l’83% non vaccinati, e il 53% di quelli in corsia. E s… - Agenzia_Ansa : Zaia: 'Siamo preoccupati per questa inesorabile crescita dei parametri. Abbiamo 2.960 nuovi contagiati e una grande… - MiC_Italia : #COVID19, MiC: per musei, archivi e biblioteche Green pass in zona bianca e gialla, Super green pass per cinema e t… - PantheonVerona : Rischio #zonagialla anche in #Veneto ma con il #supergreenpass sono liberi gli spostamenti e la convivialità. Raggi… - Libero_official : Secondo il monitoraggio della cabina di regia 'il tasso di occupazione in terapia intensiva è all'8,5%, in aree med… -