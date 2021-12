(Di venerdì 10 dicembre 2021) Finalmente le. Sabato alle 14 la franchigia federale inaugura la propria avventura in Challenge Cup ospitando a Parma i francesi del. Fino a qui non ci sarebbe nulla di strano. Se non ...

Advertising

Gazzetta_it : Zebre, incubo finito: ecco Biarritz 49 giorni dopo l'ultima partita #rugby -

Ultime Notizie dalla rete : Zebre incubo

La Gazzetta dello Sport

La Urc ha cancellato tutte le partite in programma (oltre alle, in Sudafrica c'erano anche gli irlandesi di Munster e le due gallesi Scarlets e Cardiff Blues) e la squadra è stata costretta a ...Utd - Young Boys 21:00 Atalanta - Villarreal 21:00 Salisburgo - Siviglia 21:00 Wolfsburg - Lille Leggi anche Rugby, la variante sudafricana del Covid blocca lenell'hotel di Città del Capo. "In ...Insieme alle Zebre, erano rimaste bloccate in albergo a Città del Capo altre tre squadre, gli irlandesi del Munster e i gallesi di Cardiff e Scarlets 'Atterrati a Bologna, in pullman verso Parma. A ra ...La nuova mutazione del Covid, ribattezzata “Omicron”, è già in Europa: l’Oms la inserisce nel livello «variante di preoccupazione» ...