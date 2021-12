Zaniolo, ecco le sue condizioni: l’esito degli esami (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dopo l’ansia dei primi minuti in seguito al suo infortunio rimediato durante la partita di Conference League a Sofia contro il Cska di ieri sera, traspare ottimismo a Trigoria. Zaniolo era infatti uscito per un problema all’adduttore destro al sedicesimo minuto, lasciando tutti sgomenti. Oggi il talento giallorosso sarà a Trigoria per sottoporsi un controllo lo staff medico della Roma per valutare l’entità del problema, ma visto l’ottimismo nel corso del fine settimana non dovrebbero approfondire gli accertamenti con esami strumentali. ROME, ITALY – OCTOBER 31: Nicolo Zaniolo of AS Roma warms up prior to the Serie A match between AS Roma and AC Milan at Stadio Olimpico on October 31, 2021 in Rome, Italy. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)Zaniolo lunedì non potrà comunque giocare la sfida di campionato contro lo ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dopo l’ansia dei primi minuti in seguito al suo infortunio rimediato durante la partita di Conference League a Sofia contro il Cska di ieri sera, traspare ottimismo a Trigoria.era infatti uscito per un problema all’adduttore destro al sedicesimo minuto, lasciando tutti sgomenti. Oggi il talento giallorosso sarà a Trigoria per sottoporsi un controllo lo staff medico della Roma per valutare l’entità del problema, ma visto l’ottimismo nel corso del fine settimana non dovrebbero approfondire gli accertamenti construmentali. ROME, ITALY – OCTOBER 31: Nicoloof AS Roma warms up prior to the Serie A match between AS Roma and AC Milan at Stadio Olimpico on October 31, 2021 in Rome, Italy. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)lunedì non potrà comunque giocare la sfida di campionato contro lo ...

