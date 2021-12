X-Factor 2021 | Victoria dei Maneskin incanta con un completo vintage e sensuale

Advertising

Fellow: "Essere davanti a Mika a X Factor è stato abbastanza magico" - La vittoria del ragazzo gentile, bella voce emotiva anni '80 - Il vincitore di X Factor 2021 è Baltimora! Il giovane di Ancona, all'anagrafe Edoardo Spinsante, ha conquistato il pubblico… - 'X Factor 2021': Baltimora vince in una finale incendiata dallo show dei Maneskin

Ancona, 11 dicembre- " Vincere Xè qualcosa di incredibile , di assurdo. Ho sempre fatto musica per me, perché è qualcosa che mi dà tanto e mi diverte fare, è sempre uno sfogo di emozioni. Qui mi sono ...Il design propone un forme un'estetica davvero minimale e moderna, e il gimbal si presenta quasi come un'asta selfie con treppiede incorporato. Smooth XS può estendersi grazie all'asta ...ANCONA - Edoardo Spinsante, in arte Baltimora, si aspettava la vittoria ad X Factor? «No, assolutamente no. Quando ho iniziato pensavo di fare un buon percorso, ma non fino ...Orietta Berti e Hell Raton, giudice di X-Factor, hanno pubblicato un brano insieme, dal titolo Luna Piena. Orietta Berti e Hell Raton hanno pubblicato un nuovo brano, dal titolo Luna Piena. L’usignolo ...