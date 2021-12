X Factor 2021, parla Baltimora: «A Sanremo non potrei mai dire di no» (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il vincitore della quindicesima edizione del talent show targato Sky e prodotto da Fremantle parla della sua vittoria e dei suoi (primi) progetti per il futuro Leggi su vanityfair (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il vincitore della quindicesima edizione del talent show targato Sky e prodotto da Fremantledella sua vittoria e dei suoi (primi) progetti per il futuro

Advertising

XFactor_Italia : Ci prepariamo per questo momento da mesi e siamo così felici di urlare: LA FINALE DI X FACTOR 2021 INIZIA ORA! ??… - zaiapresidente : ??????????? LA MUSICA VENETA E' PRONTA A CONQUISTARE LA FINALE DI X FACTOR ITALIA 2021! In bocca al lupo ai concorrent… - Corriere : Il vincitore di X Factor 2021 è Baltimora - rassegnastampa : Il vincitore di X Factor 2021 è Baltimora - TodNico : RT @SkyTG24: I Coldplay ospiti alla finale di X Factor 2021 cantano Higher Power e My Universe -