X Factor 2021 | il look di Emma Marrone per la finale è pura luce

(Di venerdì 10 dicembre 2021) In attesa di vederla sul palco di Sanremo 2022, ci siamo lasciate abbagliare dal vestito color glicine e in stile retrò che ha indossato per l'ultima puntata del talent show: pizzo, glitter e trasparenze che hanno brillato al Forum di Assago. L'articolo proviene da DireDonna.

Si è svolto tutto non in diretta durante ' X' ma dopo che il conduttore Ludovico Tersigni aveva dato la linea a Paola Di Benedetto per l''Extra', lo show notturno in cui si fa il ...Chi era Michele Merlo, dall'infanzia nel vicentino al successo con X -e AmiciLa finale di X Factor non è ancora iniziata e loro sono già i protagonisti della serata. I Maneskin a X Factor nel 2017. Al banco dei giudici allora c'erano Manuel Agnelli, tra i fan numero uno, ...X Factor 2021 si è chiuso ieri sera con l’ultima puntata, ospitata al Forum di Assago, all’insegna delle sorprese. A partire dal verdetto finale, che ha incoronato ...