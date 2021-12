WWE | Spuntano fuori dettagli sui contratti | eliminati i bonus

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 10 dicembre 2021) L’argomento “Quanto guadagnano i wrestler” è qualcosa che vieneciclicamente, specie se si parla di WWE. Di recente infatti sono stati resi pubblici ideipiù lucrosi nella compagnia di Stamford, dove ai primi posti si sono piazzati – senza troppe sorprese – nomi come quelli di Brock Lesnar e Roman Reigns, che guadagnano sui 5 milioni all’anno più eventuali. Sicuramente salta all’occhio la disparità di carico di lavoro, poiché Reigns lavora attivamente sia on screen che negli house show, mentre Lesnar è da 9 anni che ha un contratto povero di date ma ricco nei profitti – essendo The Beast un nome che attira fette di pubblico più eterogenee, che esulano anche dai confini del wrestling. Nulla di nuovo fin qui; di recente però sono venuti a galla anche idei ...